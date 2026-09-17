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Beretta Holding s'apprête à porter sa participation dans Sturm Ruger à 25 %, selon un journal
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 08:39
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur la participation et la holding basée au Luxembourg)

Beretta Holding s'apprête à lancer une offre visant à porter sa participation dans le groupe américainSturm, Ruger & Co RGR.N de environ 10% à 25% “dans les prochaines heures”, a rapporté jeudi le journal italien Il Sole 24 Ore, citant des sources proches du dossier.

La holding luxembourgeoise détient l'italien Beretta, le plus ancien fabricant d'armes à feu au monde, et possède actuellement une participation de 9,93% dans Sturm Ruger, selon les données de LSEG. Elle n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Grâce à cette opération, elle pourra également nommer deux membres au conseil d’administration de Ruger, a précisé Il Sole.

Cetteaugmentation de participation fait suite à l’annonce faite mercredi par Sturm Ruger selon laquelle les conditions réglementaires applicables dans le cadre de son accord de coopération précédemment annoncé avec Beretta Holding ont été remplies.

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