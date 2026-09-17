Beretta Holding lance une offre visant à renforcer sa participation dans Sturm Ruger

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(Refonte avec le communiqué de la société, ajout d'une citation du directeur général au paragraphe 4)

Beretta Holding, propriétaire du fabricant d'armes italien historique Beretta, a lancé une offre visant à plus que doubler sa participation dans le fabricant américain d'armes de sport Sturm, Ruger & Co. RGR.N dans le cadre d'un partenariat stratégique conclu entre les deux entreprises en mai.

Beretta Holding propose 44,80 dollars par action, soit une prime d’environ 21% par rapport au cours de clôture de mercredi, afin d’acquérir jusqu’à 25% de Sturm Ruger, contre une participation actuelle de 9,93%.

Cet investissement supplémentaire s'élèvera à environ 108 millions de dollars, a-t-il précisé. L'offre est valable jusqu'au 15 octobre et n'est soumise ni à un seuil minimum ni à aucune condition de financement.

Le président-directeur général, Pietro Gussalli Beretta, a déclaré que l’investissement dans Sturm Ruger — la seule société cotée en Bourse du portefeuille de Beretta Holding, qui compte une cinquantaine d’entreprises — constituait “une étape concrète vers le renforcement de notre présence aux États-Unis, le plus grand marché mondial” des armes à feu.

Le lancement de l'offre fait suite à l'annonce faite mercredi par Sturm Ruger indiquant que les conditions réglementaires applicables au titre de son accord de coopération précédemment annoncé avec Beretta Holding avaient été remplies.