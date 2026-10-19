Berenberg relève son objectif de cours sur Nordex

Berenberg réaffirme sa recommandation "achat" sur Nordex, avec un objectif de cours relevé de 58 à 61 EUR, à la suite de la révision à la hausse, le 15 octobre, des prévisions de marge du fabricant allemand d'éoliennes pour 2026, une révision nettement supérieure aux attentes du consensus.
Le courtier juge ce relèvement des prévisions de marge "de bon augure pour le moyen terme", considérant qu'il "témoigne d'une solide exécution des projets figurant dans un carnet de commandes en expansion, ainsi que de la poursuite de l'amélioration des marges de l'activité services".
Selon Berenberg, la dynamique sous-jacente de Nordex reste très favorable, portée notamment par l'accélération des commandes d'éoliennes et par la croissance du carnet de commandes de l'activité services, dont la qualité continue également de s'améliorer.
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