Berenberg relève son objectif de cours sur L'Oréal, mais reste à "conserver'
information fournie par Zonebourse 23/02/2026 à 12:33
Réagissant à la dernière publication de résultats du géant de cosmétique, mais aussi à sa récente présentation lors de la conférence CAGNY de New York, l'analyste rappelle que la direction du groupe français s'est refusée à fournir toutes prévisions précises concernant le nouvel exercice, tout en laissant entendre que la croissance du marché de la beauté pourrait dépasser le niveau de 3,5% atteint en 2025.
Un contexte difficile, mais aussi une note d'optimisme
Dans sa note, l'intermédiaire financier fait remarquer que les consommateurs restent prudents, surtout aux Etats-Unis, en Europe et en Chine, mais retient également que le management s'est montré globalement favorable sur les marchés américain et chinois, pour lesquels il déclare s'attendre à une croissance plus robuste qu'en 2025.
Aux Etats-Unis, l'exercice 2026 a bien démarré avec des ventes jugées solides après le rebond encourageant opéré durant la seconde moitié de 2025, surtout dans la beauté dermatologique et les produits de grande consommation, fait-il valoir.
Concernant la Chine, le marché du "traval retail" (boutiques d'aéroports) été perturbé de manière temporaire par la suspension de l'appli Sunrise et des changements au niveau des opérateurs, ce qui a entraîné une baisse des ventes, mais dans la mesure où ce segment ne représente plus que 4% des ventes totales du groupe, ces aléas sont appelés à avoir peu d'impact sur les résultats en 2026, conclut-il.
Valeurs associées
|398,4000 EUR
|Euronext Paris
|-0,69%
