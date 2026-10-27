Berenberg relève sa cible sur InterContinental Hotels Group

L'analyste maintient sa note d'achat sur le titre, assortie d'un objectif de cours relevé de 178 à 180 USD.
Le broker estime que l'accélération du revenu par chambre disponible (RevPAR) au troisième trimestre conforte ses perspectives de croissance opérationnelle. Cette dynamique conduit le bureau d'études à relever ses prévisions pour 2026, avec une croissance attendue du bénéfice par action de 15,3%, soit au-delà de la fourchette de 12% à 15% visée par le groupe.
L'analyste considère que la croissance nette du parc hôtelier, attendue autour de 4,8% en 2026 comme en 2027, constitue le principal moteur de cette trajectoire, avec un potentiel de dépassement lié à un accord avec l'US Air Force.
Berenberg souligne toutefois que la hausse des charges d'intérêts pèsera sur ses estimations de bénéfice par action pour 2027. Le courtier anticipe néanmoins une croissance d'environ 12% cette année-là et juge la progression du titre de 18% depuis janvier justifiée par la visibilité de sa croissance, sa génération de trésorerie et les retours aux actionnaires.
Ce matin, le titre recule de 0,7%, autour des 166 USD.
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