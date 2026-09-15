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Berenberg relève Eli Lilly à l'achat
information fournie par Zonebourse 15/09/2026 à 17:16
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Au lendemain d'un gain de 2,02%, le titre Eli Lilly poursuit plus timidement sur sa lancée ( 0,33%, à 1 142,12 dollars), notamment grâce au relèvement de recommandation de Berenberg qui salue la franchise sur l'obésité du géant américain, ses récentes acquisitions et le pipeline.

La banque allemande est passée de conserver à acheter, en relevant son objectif de cours de 1 220 dollars, à 1 400 dollars, ce qui représente un potentiel d'appréciation de 23% par rapport au cours de clôture de lundi.

La franchise obésité

Pour Berenberg, les traitements Zepbound et Mounjaro sont désormais des marques leaders établies sur le marché de l'obésité et du diabète. En outre, les analystes anticipent l'homologation imminente du Foundayo (GLP-1 oral) dans le diabète, et tablent sur une demande significative. Ils saluent également le programme Medicare Bridge, un programme d'accès temporaire et d'aide financière mis en place aux Etats-Unis pour faciliter la prise en charge des médicaments contre l'obésité. Avec ces éléments, Berenberg voit un potentiel de hausse par rapport aux prévisions de l'exercice en cours.

Les acquisitions en soutien

La banque allemande apprécie également les opérations de croissance externe de la treizième plus grosse capitalisation boursière mondiale. Le groupe a acquis AtaiBeckley pour 4 milliards de dollars, ce qui lui a permis de mettre la main sur trois actifs potentiellement "megabusters" à son portefeuille en neurologie. Dans le secteur de la pharmacie, un "mégabuster" est un traitement qui peut générer plusieurs milliards de dollars de ventes chaque année.

En parallèle, il y a également eu le rachat de Centessa pour environ 8 milliards de dollars, permettant à Eli Lilly de pénétrer le segment du sommeil et de l'éveil. Son principal actif, le Cleminorexton, possède un potentiel de premier ordre dans le traitement de la narcolepsie et d'autres hypersomnies.

Le pipeline est prometteur

Enfin, les analystes apprécient les produits en cours de développement et parmi les principaux ils citent l'Eloralintide dans l'obésité, actuellement en phase 2. Il y a également, au cours des 12 prochains mois, hors obésité, des publications clés en phase avancées pour Inluriyo (cancer du sein adjuvant) et Kisunla (Alzheimer préclinique).

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
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