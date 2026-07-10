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Berenberg réduit sa cible sur Thales, le titre recule
information fournie par Zonebourse 10/07/2026 à 10:21

Thales ENSEIGNE (crédit photo : Thales )

Thales ENSEIGNE (crédit photo : Thales )

L'analyste confirme son conseil "conserver" sur le titre, assorti d'un objectif de cours abaissé de 270 à 265 EUR. Le titre cède 1,4% ce matin à Paris.

Selon Berenberg, l'intégration d'Exail constitue un bon ajustement stratégique et devrait être relutive, avec un effet positif estimé de 3% sur le chiffre d'affaires et le BPA à l'horizon 2028, malgré un impact négatif sur le BPA 2026 lié à une hypothèse de taux d'imposition plus élevée.

Le broker souligne également que le deuxième trimestre devrait être pénalisé par l'annulation de deux satellites géostationnaires par SES, entraînant un recul d'environ 150 MEUR de chiffre d'affaires dans les activités spatiales.

Enfin, le bureau d'études anticipe un carnet de commandes plus difficile à comparer sur un an après le contrat Rafale indien de plus de 1 MdEUR enregistré l'an dernier, tout en maintenant une vision favorable sur les perspectives de la division Défense grâce à la hausse des dépenses militaires en Europe.

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