Berenberg réagit à la dernière actualité sur AstraZeneca

La banque allemande a confirmé sa recommandation à acheter sur le titre du laboratoire, assortie d'un objectif de cours de 160 livres sterling. A Londres, l'action AstraZeneca bouge peu ( 0,09%, à 116,58 livres) après deux replis consécutifs qui lui ont coûté 3,26%.

Les analystes se montrent plutôt optimistes et évoquent les "données remarquables" pour le Tozorakimab dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Mardi, AstraZeneca a dévoilé les résultats complets d'essais de phase III, révélant que le Tozorakimab est le premier traitement biologique à démontrer une efficacité statistiquement significative et hautement pertinente sur le plan clinique dans la réduction des exacerbations modérées et sévères chez une large population de patients atteints de BPCO continuant à présenter des exacerbations malgré un traitement inhalé standard.

Face à ces résultats, Berenberg estime désormais que la probabilité de succès de ce produit est de 95%, avec un pic de ventes de 4,4 milliards de dollars.

En outre, les analystes ont apprécié le ton rassurant adopté par Pascal Soriot, le directeur général du laboratoire, qui s'est dit confiant dans la croissance au-delà de 2030 grâce à la force du portefeuille de produits en développement.