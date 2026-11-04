Berenberg n'est plus à l'achat sur Ionos Group

Berenberg abaisse sa recommandation sur Ionos Group d'"acheter" à "conserver", avec un objectif de cours relevé de 36 à 38 EUR, considérant que les perspectives favorables du groupe allemand de services informatiques sont déjà largement intégrées dans le cours de Bourse.
À l'horizon 2027 et au-delà, le broker estime que deux moteurs joueront un rôle plus important que jamais pour Ionos : le déploiement et l'adoption de sa gamme de produits d'IA et la demande de solutions de calcul souveraines. "Nous pensons qu'Ionos est bien positionné pour tirer parti de ces deux tendances et accélérer la croissance de son chiffre d'affaires", juge Berenberg.
Toutefois, il pense également que ces perspectives sont déjà largement intégrées dans le cours de Bourse, après une progression d'environ 30% depuis le début de l'année, principalement portée par une revalorisation des multiples boursiers. "Selon nous, le meilleur moyen de s'exposer au potentiel d'Ionos consiste à investir dans sa maison mère, United Internet", suggère le broker.
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