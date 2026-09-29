Berenberg dégrade Fresenius Medical Care, le titre accuse le coup

Fresenius Medical Care signe la plus forte baisse du DAX 40 ce matin avec un repli de 2,01%, à 39,66 euros. Le titre est pénalisé par la dégradation de Berenberg qui estime que le programme d'économies est pratiquement achevé et qui s'inquiète des volumes aux Etats-Unis.

Dans une note, la banque privée allemande rappelle que la direction du spécialiste des produits et services destinés aux personnes atteintes de maladies rénales a bien exécuté son programme de transformation, réalisant à ce jour environ 920 millions d'euros d'économies sur l'objectif de 1,2 milliard d'euros.

Les analystes indiquent également que FME25 , le programme de transformation et de réduction des coûts, ne couvre qu'un tiers de l'ambition de marge pour 2030. La direction l'attend au milieu de la plage des 10% pour 2030, comme une expansion de 300 à 400 points de base au niveau du groupe par rapport à 2025, dont FME25 ne contribue qu'à hauteur de 100 à 150 points de base, sans qu'aucun programme successeur ne soit envisagé. Par conséquent, Berenberg estime que deux tiers du chemin restant à parcourir, pour que l'objectif de marge soit atteint, reposent sur l'effet de levier des tarifs et des volumes dans la division Care Delivery, ainsi qu'un quasi-doublement de la marge de Care Enablement.

La banque allemande s'inquiète également de la croissance aux Etats-Unis. A périmètre constant, les volumes américains se sont détériorés, passant de 0% en 2025 à -0,4% au premier trimestre et à -0,9% au deuxième trimestre, alors que l'hypothèse de moyen terme est de 2%. Pour les analystes, cette situation pèsera de plus en plus sur les résultats à mesure que l'effet du mécanisme d'ajustement à forte marge TDAPA (Transitional Drug Add-on Payment Adjustment) s'estompera au second semestre.

Pour obtenir un rehaussement de la valorisation, un retour à la croissance des traitements est nécessaire aux Etats-Unis, mais les analystes ajoutent que la visibilité est limitée et qu'il faudra attendre plusieurs trimestres.

Par conséquence, Berenberg a dégradé le titre Fresenius Medical Care d'acheter à conserver, en abaissant sa cible de cours de 60 à 42 euros.