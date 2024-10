Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Beneteau: finalise le cession de son activité Habitat information fournie par Cercle Finance • 29/10/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - Le Groupe Beneteau annonce avoir reçu l'accord de l'Autorité de la concurrence pour la cession de son activité Habitat, spécialisée dans la fabrication de mobil-homes pour le secteur de l'hôtellerie de plein air, au Groupe Trigano, acteur européen majeur du véhicule de loisirs.



Cette opération concerne la reprise de 100% de sa filiale BIO Habitat, incluant les marques O'Hara, IRM et Coco Sweet, ainsi que l'ensemble de ses collaborateurs en France et en Italie.



'Cette cession marque l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Groupe Beneteau. Elle nous permet de nous concentrer sur les métiers du nautisme, notre coeur de métier historique' a déclaré Bruno Thivoyon, Directeur Général du Groupe Beneteau.





Valeurs associées BENETEAU 10,50 EUR Euronext Paris +7,36%