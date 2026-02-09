Groupe Beneteau table sur un retour à la croissance en 2026 après une année de transition
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 18:02
Le groupe Beneteau publie un chiffre d'affaires annuel de 848,6 MEUR, en repli de 18% en données publiées et de 17% à taux de change constants (TCC) par rapport à l'exercice précédent.
Le constructeur souligne toutefois le net redressement de la dynamique des ventes au second semestre (-5% TCC) après un premier semestre en fort recul (-27% TCC)
Dans le détail, la division Voile enregistre un chiffre d'affaires annuel de 362,8 MEUR, en baisse de 26,6% à TCC. Le segment a particulièrement souffert de la faiblesse des loueurs professionnels (-38%).
L'activité Moteur affiche une meilleure résilience avec un chiffre d'affaires de 456,4 MEUR, en repli de 9,8% à TCC.
L'ensemble des zones géographiques du Groupe a été affecté en 2025 par un contexte macroéconomique difficile avec -15,6% à TCC en Europe, -13,7% à TCC en Amériques du Nord & Centrale et -15,5% à TCC dans les Autres régions.
"Dans un contexte de marché difficile, la stratégie d'accélération des lancements de produits a porté ses fruits", préfère retenir Bruno Thivoyon, Président du Directoire du Groupe Beneteau. Il souligne ainsi que "les prises de commandes se sont ainsi inscrites en forte hausse et ont soutenu le redressement de l'activité sur la deuxième partie de l'année 2025".
Le Groupe Beneteau confirme pour 2026 un retour à la croissance de ses ventes. Fort de prises de commandes en hausse de 24% sur l'exercice 2025 et d'un carnet de commandes offrant une visibilité supérieure à l'an dernier, le groupe anticipe une "progression significative" de son chiffre d'affaires en 2026, avec une dynamique plus marquée dès le premier semestre.
Valeurs associées
|7,9150 EUR
|Euronext Paris
|-0,38%
