 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Groupe Beneteau table sur un retour à la croissance en 2026 après une année de transition
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 18:02

Le constructeur nautique vendéen a achevé un exercice 2025 marqué par une forte baisse de son activité. Le groupe préfère toutefois retenir les signaux positifs du second semestre, avec une dynamique commerciale portée par le renouvellement massif de ses gammes de bateaux.

Le groupe Beneteau publie un chiffre d'affaires annuel de 848,6 MEUR, en repli de 18% en données publiées et de 17% à taux de change constants (TCC) par rapport à l'exercice précédent.

Le constructeur souligne toutefois le net redressement de la dynamique des ventes au second semestre (-5% TCC) après un premier semestre en fort recul (-27% TCC)

Dans le détail, la division Voile enregistre un chiffre d'affaires annuel de 362,8 MEUR, en baisse de 26,6% à TCC. Le segment a particulièrement souffert de la faiblesse des loueurs professionnels (-38%).

L'activité Moteur affiche une meilleure résilience avec un chiffre d'affaires de 456,4 MEUR, en repli de 9,8% à TCC.

L'ensemble des zones géographiques du Groupe a été affecté en 2025 par un contexte macroéconomique difficile avec -15,6% à TCC en Europe, -13,7% à TCC en Amériques du Nord & Centrale et -15,5% à TCC dans les Autres régions.

"Dans un contexte de marché difficile, la stratégie d'accélération des lancements de produits a porté ses fruits", préfère retenir Bruno Thivoyon, Président du Directoire du Groupe Beneteau. Il souligne ainsi que "les prises de commandes se sont ainsi inscrites en forte hausse et ont soutenu le redressement de l'activité sur la deuxième partie de l'année 2025".

Le Groupe Beneteau confirme pour 2026 un retour à la croissance de ses ventes. Fort de prises de commandes en hausse de 24% sur l'exercice 2025 et d'un carnet de commandes offrant une visibilité supérieure à l'an dernier, le groupe anticipe une "progression significative" de son chiffre d'affaires en 2026, avec une dynamique plus marquée dès le premier semestre.

Valeurs associées

BENETEAU
7,9150 EUR Euronext Paris -0,38%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank