Bénéfice record en 2025 pour Deutsche Bank, rattrapée par des soupçons de blanchiment

( AFP / BEN STANSALL )

Le premier groupe bancaire allemand Deutsche Bank a publié jeudi un bénéfice imposable 2025 record, à 9,74 milliards d’euros, affirmant avoir atteint tous ses objectifs, tandis qu'il fait face à de nouveaux soupçons de blanchiment révélés mercredi.

Ce résultat est en hausse de 84% par rapport à 2024, année marquée par un ancien litige avec les actionnaires de sa filiale Postbank. Le résultat net, part du groupe, a atteint 6,1 milliards d'euros, multiplié par 2,3 sur un an.

Le résultat imposable atteint aussi un record au quatrième trimestre, à 2,03 milliards d'euros, pour des revenus en hausse de 7%, à 7,73 milliards d'euros, a indiqué la banque.

Elle récolte année après année les fruits d'un recentrage sur ses racines européennes, décidé en 2019, en sabordant des activités trop risquées et gourmandes en capital dans la banque d'investissement, jadis son moteur mais source de déboires judiciaires et de pertes à répétition.

Les revenus ont progressé pour la cinquième année consécutive, à 32,1 milliards d'euros, en hausse de 7% sur un an, quand la banque visait 32 milliards d'euros.

Dans un contexte de baisse des taux d'intérêt, les revenus ont reculé dans la banque des entreprises, mais augmenté nettement sur les marchés des devises et des produits de taux, ainsi que dans la gestion d'actifs via la filiale DWS.

La rentabilité sur capitaux tangibles (RoTE) s'établit à 10,3%, légèrement mieux que les 10% visés par l'établissement.

Le montant ajusté des charges ressort en baisse annuelle d'1% pour s'établir à 20,3 milliards d’euros, là encore de manière conforme aux objectifs.

L'an dernier la banque s'est séparée d'’environ 2.000 personnes dans la banque de détail en réponse à une rentabilité insuffisante. Ses effectifs totaux à fin décembre, à 89,9 milliers de salariés, sont restés constants sur un an.

Le patron de la banque, Christian Sewing, voit celle-ci en bonne voie de devenir un "champion européen", cité dans un communiqué.

Mais mercredi, le passé sulfureux de la banque, jalonné de scandales financiers, a refait surface lors de perquisitions menées au siège à Francfort et à Berlin par la justice allemande.

Les enquêteurs soupçonnent des faits de blanchiment liés à des relations avec des sociétés étrangères.

Selon le quotidien Süddeutsche Zeitung, l'enquête viserait l'oligarque russe sanctionné par l'UE Roman Abramovitch, Deutsche Bank étant accusée d’avoir transmis tardivement des alertes.