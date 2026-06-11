BEN en hausse grâce au lancement d'une activité basée sur l'IA en partenariat avec une société de coaching en santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 juin - ** Les actions de la société d'IA Brand Engagement Network( BNAI.O (BEN) () ont progressé de 8% pour atteindre 20,59 $ avant l'ouverture du marché

** La société indique que l'IA d'INTERVENT Health combine l'IA conversationnelle de BEN avec les programmes de coaching d'INTERVENT utilisés par plus de 150 centres médicaux et employeurs

** La coentreprise se concentrera sur la gestion des maladies chroniques telles que le diabète et les troubles cardiaques à l'aide d'un coaching guidé par l'IA, indique BEN

** BEN agira en tant que fournisseur exclusif d'IA en Amérique du Nord pendant au moins cinq ans, indique la société

** INTERVENT apporte des données de santé et des programmes comptant 2 millions d'utilisateurs, ainsi que des résultats issus de plus de 120 études

** BEN prévoit de générer des revenus grâce aux licences logicielles et aux services de commercialisation, indique la société

** À la clôture d'hier, le titre a été multiplié par huit depuis le début de l'année