Belite Bio grimpe alors que BofA commence à lui attribuer la note "achat"
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions du développeur de médicaments Belite Bio BLTE.O augmentent de 5,5 % à 173,58 $

** La société de courtage BofA Global Research initie l'action avec une note d'achat et fixe son objectif de cours à 195 $

** BLTE développe un médicament oral à prise unique quotidienne, le tinlarebant, qui "pourrait être la première thérapie" approuvée pour la maladie de Stargardt de type 1, une maladie génétique rare causant une perte de vision chez les enfants, selon BofA

** Le tinlarebant a ralenti la maladie en réduisant la croissance des lésions d'environ 36% sur deux ans par rapport au placebo dans un essai de stade avancé, et il était généralement sûr avec seulement de légers effets secondaires liés à l'œil

** Selon la société de courtage, les experts s'attendent à ce que le tinlarebant soit largement utilisé chez les patients atteints d'une forme légère à modérée de la maladie, soit environ 70 à 80 % d'entre eux, car il n'existe pas de traitement approuvé pour cette affection

** BofA estime que le tinlarebant devrait générer environ 3,4 milliards de dollars de ventes maximales pour le STGD1 d'ici 2037, en supposant un prix annuel d'environ 350 000 dollars

** Cependant, la société de courtage note que la FDA pourrait demander plus de données à partir d'un deuxième essai, ce qui retarderait le lancement, mais elle pense que cela est peu probable en raison de l'importance des besoins non satisfaits

** BLTE a progressé de 138 % en 2025

