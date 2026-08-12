Beiersdorf pénalisé par le pessimisme de Berenberg

L'action Beiersdorf compte parmi les plus mauvaises performances de l'indice DAX 40 mercredi à la Bourse de Francfort, Berenberg ayant abaissé sa cible sur la valeur en raison d'inquiétudes concernant la stratégie de redressement orchestrée par Nivea, la marque phare du groupe. A 15h, le titre recule de 0,8% à 79,1 euros contre un gain de 0,5% pour le DAX 40 au même instant.

Dans une étude publiée dans la matinée, Berenberg affiche ses préoccupations s'agissant du retard pris par Nivea, dont le repositionnement stratégique n'a pas encore permis d'impulser une réaccélération significative au niveau des ventes finales aux consommateurs (sell-out), une situation qui s'est traduite la semaine dernière par des résultats semestriels inférieurs aux attentes.

Prenant en compte le scénario d'un calendrier de redressement plus long que prévu pour la marque, la banque allemande réduit son objectif de cours de 82 à 72 euros.

Berenberg maintient par ailleurs sa recommandation à conserver face à un potentiel de hausse jugé limité à court terme, en raison d'un niveau d'incertitude élevé et de la faible visibilité entourant le calendrier de reprise de Nivea.