Becton Dickinson en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels

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6 août - ** L'action du fabricant de matériel médical Becton Dickinson BDX.N progresse de 2,5% à 174,87 dollars en pré-ouverture

** BDX annonce un bénéfice ajusté de 3,23 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,14 dollars par action, selon les données de LSEG ** Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre, à 4,98 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes (4,89 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars), grâce à la demande pour ses dispositifs d'administration de médicaments et son matériel chirurgical

** BDX prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 12,62 et 12,72 dollars, contre une prévision antérieure de 12,52 à 12,72 dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action affiche une hausse de 11,9%