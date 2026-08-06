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Becton Dickinson en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 14:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** L'action du fabricant de matériel médical Becton Dickinson BDX.N progresse de 2,5% à 174,87 dollars en pré-ouverture

** BDX annonce un bénéfice ajusté de 3,23 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 3,14 dollars par action, selon les données de LSEG ** Le chiffre d'affaires de la société au troisième trimestre, à 4,98 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dépasse les prévisions moyennes des analystes (4,89 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars), grâce à la demande pour ses dispositifs d'administration de médicaments et son matériel chirurgical

** BDX prévoit un bénéfice annuel par action compris entre 12,62 et 12,72 dollars, contre une prévision antérieure de 12,52 à 12,72 dollars

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action affiche une hausse de 11,9%

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