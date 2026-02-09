 Aller au contenu principal
Becton Dickinson chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2026
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

9 février - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Becton Dickinson BDX.N chutent de 2,6 % à 204,84 $

** La société revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté par action pour 2026, entre 12,35 et 12,65 dollars, contre une prévision antérieure de 14,75 à 15,05 dollars

** J.P.Morgan déclare: "Nous ne sommes pas surpris de voir la direction maintenir ses prévisions compte tenu de son éthique conservatrice en matière de prévisions et de la volatilité probable associée à la séparation à venir, mais il est peu probable que des prévisions réitérées incitent les investisseurs à sortir de leur réserve si tôt dans le redressement"

** Les analystes s'attendaient à un bénéfice annuel ajusté par action de 14,72 $, selon les données compilées par LSEG

** "Le BPA ajusté pour l'année entière de 12,35-12,65 met entre parenthèses ce que nous pensons être les attentes des investisseurs pour 12,50 $, ce qui suppose une distribution en espèces de 4 milliards de dollars de Waters WAT.N , avec 2 milliards de dollars déployés pour les rachats d'actions et 2 milliards de dollars pour le remboursement de la dette" - J.P.Morgan

** BDX annonce un bénéfice ajusté par action de 2,91 $ pour le premier trimestre , contre des estimations de 2,81 $

** Les revenus trimestriels s'élèvent à 5,25 milliards de dollars, dépassant les estimations de 5,15 milliards de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, BDX a baissé de 8,51% au cours des 12 derniers mois

