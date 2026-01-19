Beazley se donne le temps de la réflexion avant de répondre à l'offre de Zurich
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 17:07
Dans un bref communiqué, le groupe britannique indique que son conseil d'administration n'a pas encore eu l'occasion d'examiner la proposition améliorée de Zurich, déposée aujourd'hui, mais qu'il prévoit d'informer ses actionnaires en temps voulu.
Il leur conseille, en attendant, de ne prendre aucune décision.
Dans son communiqué, Beazley confirme par ailleurs avoir reçu, en date du 4 janvier dernier, une offre non sollicitée et non contraignante de la part du même Zurich libellée à un prix de 1230 pence l'action en espèce, une proposition que son conseil a rejeté à l'unanimité après avoir jugé que celle-ci sous-évaluait significativement la société.
A la Bourse de Londres, l'action Beazley bondissait de 40% dans le sillage de ces annonces, tandis que le titre Zurich cédait 1% au même moment sur le SMI de la Bourse suisse.
