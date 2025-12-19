BCE : "Nous continuons d'anticiper des taux directeurs inchangés dans un avenir prévisible" (Pimco)

(AOF) - "La Banque centrale européenne (BCE) se trouve aujourd’hui dans une situation globalement confortable, avec une inflation proche de l’objectif et une croissance résiliente, évoluant autour de son rythme tendanciel. Le taux directeur à 2 % est probablement considéré par la majorité des membres du Conseil des gouverneurs comme le point médian d’une fourchette de taux neutre", a déclaré Konstantin Veit, gestionnaire de portefeuilles chez Pimco, en réaction à la décision rendue hier de la BCE.

Les nouvelles projections des services de la BCE intègrent pour la première fois des chiffres pour 2028 et continuent d'anticiper une inflation proche de l'objectif de 2% de la BCE.

"S'agissant de l'inflation, nous partageons globalement l'analyse majoritaire du Conseil des gouverneurs et estimons que les risques pesant sur les perspectives à moyen terme demeurent largement équilibrés. Nous pensons que la BCE cherchera à préserver ses marges de manœuvre en matière de politique monétaire et fera abstraction des écarts baissiers anticipés à court terme par rapport à la cible", souligne, par ailleurs, Konstantin Veit.

"Les marchés ont désormais totalement écarté la perspective d'un nouvel assouplissement monétaire et rejoignent notre scénario selon lequel le cycle de baisse des taux s'est achevé à 2%. Nous continuons d'anticiper des taux directeurs inchangés dans un avenir prévisible, tout en restant ouverts quant à l'orientation du prochain mouvement", conclut le gestionnaire de portefeuilles.