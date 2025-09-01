BCE: Le système bancaire français est bien capitalisé, dit Lagarde

Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse aux médias au siège de la BCE à Francfort

PARIS (Reuters) -Le système bancaire français est bien capitalisé et n'est pas la source de risque actuel, a déclaré lundi Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE).

"Je pense que le système bancaire français est un système qui est bien capitalisé, qu'il est beaucoup mieux qu'il ne l'a été lors de la dernière grande crise financière, qu'il est bien structuré, bien supervisé, avec des acteurs responsables", a-t-elle déclaré sur Radio Classique.

Les banques françaises ont récemment été chahutées en Bourse après la décision du Premier ministre, François Bayrou, d'engager le 8 septembre la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale sur la question de la lutte contre l'endettement du pays.

"Je ne pense pas que le système bancaire, en soit, soit d'une quelconque manière la source du risque actuel mais les marchés, en toutes circonstances de cette nature, évaluent le risque", a expliqué Christine Lagarde.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)