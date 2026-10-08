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BCE : la politique budgétaire va devenir un frein à la croissance économique
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 13:22

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L'économie de la zone euro bénéficie d'un élan grâce aux investissements liés à l'IA, mais dans une mesure bien moindre qu'aux Etats-Unis, tandis que la politique budgétaire risque de constituer un frein dans les années à venir, a déclaré jeudi Philip Lane, chef économiste de la Banque centrale européenne (BCE).

"Cela stimule l'économie européenne, mais ce n'est pas le mécanisme prépondérant, de premier ordre et dominant comme c'est le cas aux Etats-Unis et, dans une certaine mesure, en Chine", a-t-il dit, faisant référence aux investissements dans l'IA, à l'occasion d'une conférence organisée par Société Générale.

Même si l'économie européenne a affiché des résultats étonnamment bons cette année, Philip Lane note par ailleurs que le soutien apporté par la politique budgétaire s'affaiblit et que la BCE s'attend à un resserrement budgétaire l'année prochaine et en 2028.

(Reportage Balazs Koranyi; version française Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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