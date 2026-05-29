BCE : la guerre en Iran pourrait laisser une "double cicatrice" aux consommateurs

Vue du siège de la BCE, à Francfort (Crédits: BCE)

Les consommateurs de la zone euro, déjà marqués par la guerre en Ukraine, ont modifié leurs attitudes plus rapidement à la suite des bouleversements de la guerre en Iran, selon une étude de la Banque centrale européenne (BCE) publiée vendredi, ce qui signifie que le choc économique pourrait être plus profond et plus rapide.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 a provoqué une crise énergétique et une flambée de l'inflation dont l'Europe s'était largement remise, mais les frappes aériennes américano-israéliennes du 28 février ont déclenché une guerre contre l'Iran, entraînant une perturbation sans précédent de l'approvisionnement énergétique.

Des chercheurs de la BCE ont analysé si les consommateurs de la zone euro sont devenus plus sensibles à l'impact économique de tels bouleversements géopolitiques et affirment que les données suggèrent que c'est le cas.

S'appuyant sur cette enquête, des économistes de la BCE, dont Olivier Coibion, ont constaté que les consommateurs ont immédiatement porté une attention accrue aux variations de prix dès le début du conflit iranien, même si l'inflation se situait encore autour de 2%, le niveau cible de la banque.

Près de la moitié des personnes interrogées dans ce cadre ont déclaré qu'elles suivaient l'évolution des prix en mars 2026, une proportion similaire à celle de janvier 2023, lorsque l'inflation dans la zone euro, à 8,6%, rendait en théorie les inquiétudes beaucoup plus probables.

DEUX CICATRICES PEUVENT SE RENFORCER MUTUELLEMENT

"Ces preuves suggèrent que les consommateurs subissent les conséquences de la guerre en Iran avec une potentielle 'double cicatrice'", ont déclaré les chercheurs de la BCE dans leur blog, ce qui ne reflète pas nécessairement la position officielle de la banque.

Les économistes ont indiqué que de telles cicatrices, ou souvenirs de difficultés financières, peuvent accroître la sensibilité des consommateurs aux nouveaux chocs.

"Cela rend les scénarios de stagflation – hausse des prix et ralentissement de la croissance – plus prononcés et plus persistants dans leurs croyances. Et cela pourrait renforcer l'incertitude macroéconomique et à terme influencer les dépenses de consommation", ont-ils déclaré.

Les prix du pétrole LCOc1 , qui ont un impact inflationniste majeur, ont chuté dans l'espoir d'un accord de paix, mais ont grimpé bien au-dessus de 120 dollars le baril en avril à la suite de la guerre contre l'Iran.

Alors que la BCE s'efforce de gérer l'impact économique, il est quasi certain qu'elle relèvera ses taux d'intérêt lors de sa prochaine réunion.

(Rédigé par Francesco Canepa; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)