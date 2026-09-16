BCB Bancorp lance une levée de fonds de 75 millions de dollars dans le cadre d'une restructuration

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BCB Bancorp BCBP.O a lancé mercredi une offre publique de vente d'actions d'un montant de 75 millions de dollars, alors que son directeur général, Thomas O’Brien, s'efforce de restructurer cette banque communautaire américaine et d'améliorer la qualité de son actif.

Les actions de la banque, dont le siège se trouve à Bayonne, dans le New Jersey, ont reculé de 4 % en séance prolongée, limitant ainsi une partie de leurs pertes après avoir chuté de 21 % plus tôt dans la journée.

* Cette émission intervient alors que BCB Bancorp cherche à céder environ 210 millions de dollars de prêts à problèmes afin d’améliorer la qualité de son portefeuille d’actifs.

* Le portefeuille mis en vente comprend des prêts dans les secteurs de l’immobilier commercial et multifamilial, du commerce et de l’industrie, ainsi que de la construction.

* BCB Bancorp prévoit une perte nette comprise entre 126,2 et 136,1 millions de dollars au troisième trimestre, s'attendant à une forte augmentation des provisions pour créances douteuses.

* La banque a également commencé à étudier la vente éventuelle de ses activités axées sur les clients du secteur du cannabis.

* M. O’Brien, qui a pris les rênes de la banque en juin, a déclaré que les trois derniers mois avaient été consacrés à l’examen des problèmes de crédit hérités du passé et à l’élaboration de plans pour y remédier.

* En juin, BCB Bancorp a suspendu le versement de ses dividendes trimestriels en espèces afin de préserver son capital, le temps de mener une évaluation approfondie de son portefeuille.

* Piper Sandler agit en tant que chef de file unique de l’opération d’émission d’actions .

* Le produit de l'émission sera utilisé à des fins générales, notamment pour se débarrasser de prêts potentiellement problématiques et réduire la dette, a indiqué la banque.