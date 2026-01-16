 Aller au contenu principal
BCB Bancorp chute après avoir annoncé une détérioration de la qualité de ses actifs au quatrième trimestre
16/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions du prêteur communautaire BCB Bancorp BCBP.O perdent jusqu'à 6,4 %; dernière baisse de 5,1 % à 7,66 $ ** BCBP prendra une dépréciation supplémentaire de 15,1 millions de dollars sur les biens immobiliers liés au cannabis au 4ème trimestre ** Au troisième trimestre, BCBP a enregistré une charge de 12,7 millions de dollars sur le prêt de 34 millions de dollars lié au cannabis

** Par ailleurs, les résultats du quatrième trimestre de la BCBP comprendront également 16,4 millions de dollars de charges nettes supplémentaires, principalement liées à son portefeuille de prêts commerciaux et industriels

** Les analystes de Piper Sandler déclarent: "La nouvelle est malheureuse, mais elle reflète également ce que nous espérons être des actions agressives de la part de la direction pour résoudre les problèmes de crédit persistants à un point tel que 2026 puisse ressembler à une année un peu plus normale pour la banque"

** L'un des trois courtiers évalue l'action comme "strong buy" et deux comme "hold"; PT médian $9.50 - données compilées par LSEG

** L'action BCBP a chuté de 31,8 % en 2025

