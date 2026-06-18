BC Partners aurait des vues sur Edenred

Edenred serait dans le collimateur du fonds britannique BC Partners, révèle ce matin La Lettre. "Le fonds d'investissement envisage de prendre le contrôle du leader du ticket-restaurant", explique le quotidien spécialisé dans les annonces confidentielles, qui ajoute que BC Partners cherche un partenaire financier et aurait approché quatre autres fonds à cette fin.

Edenred pèse actuellement 4,9 milliards d'euros en bourse, tandis que sa valeur d'entreprise, qui intègre la dette, s'établit à 6,1 milliards d'euros. L'action se négociait avant la publication de la rumeur à 20,68 EUR, après avoir perdu les deux tiers de sa valeur en trois ans.