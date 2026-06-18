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BC Partners aurait des vues sur Edenred
information fournie par Zonebourse 18/06/2026 à 07:01

Edenred serait dans le collimateur du fonds britannique BC Partners, révèle ce matin La Lettre. "Le fonds d'investissement envisage de prendre le contrôle du leader du ticket-restaurant", explique le quotidien spécialisé dans les annonces confidentielles, qui ajoute que BC Partners cherche un partenaire financier et aurait approché quatre autres fonds à cette fin.

Edenred pèse actuellement 4,9 milliards d'euros en bourse, tandis que sa valeur d'entreprise, qui intègre la dette, s'établit à 6,1 milliards d'euros. L'action se négociait avant la publication de la rumeur à 20,68 EUR, après avoir perdu les deux tiers de sa valeur en trois ans.

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