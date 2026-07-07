 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

BBVA dans le vert, une note de Jefferies en soutien
information fournie par AOF 07/07/2026 à 15:02

(Zonebourse.com) - BBVA gagne 1,1% à 23 EUR à Madrid, sur fond de propos positifs de Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre du groupe bancaire espagnol, avec un objectif de cours relevé de 21 EUR à 27 EUR, une cible offrant un potentiel de progression de 19%.

"L'action BBVA a accusé du retard depuis le début de l'année en raison d'un sentiment d'aversion au risque plus marqué, mais les fondamentaux restent solides pour la banque européenne affichant le RoTE (retour sur fonds propres tangibles) le plus élevé (24%)", souligne le broker.

"Avec les risques liés à la Turquie largement intégrés dans les cours, nous voyons désormais un potentiel de hausse à un chiffre moyen (MSD, pour mid-single digit) pour le consensus de bénéfices, dont plus de 50% proviennent du Mexique, un facteur clé de divergence entre les investisseurs", poursuit-il.

Ajoutant que son analyse approfondie du Mexique soutient une vision constructive à moyen terme sur l'économie et sur BBVA Mexico, Jefferies intègre BBVA à sa "liste des valeurs de très forte conviction" (High Conviction Franchise Picks List).

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

BBVA
22,8000 EUR Sibe +0,09%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 07/07/2026 à 15:02:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
76,23 +0,38%
CAC 40
8 436,24 -0,51%
EUR/USD SPOT
1,14131 +0,04%
Or
4 126,76 +0,47%
2CRSI
36,4 -7,24%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank