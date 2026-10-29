BBVA: bénéfice net record à plus de neuf milliards sur 9 mois

( AFP / DANI POZO )

La banque espagnole BBVA a annoncé jeudi avoir dégagé un bénéfice net "record" de plus de neuf milliards d'euros entre janvier et septembre, en forte hausse de 13,6 % sur un an, porté par la dynamique du secteur.

L'établissement bancaire originaire du Pays basque, qui revendique 127.000 employés et 84 millions de clients dans le monde (dont désormais plus d’un million en Italie), a précisé dans un communiqué avoir engrangé sur les neuf premiers mois de l'année 9,07 milliards d'euros de profits, contre 7,98 milliards sur la même période de l'an dernier.

"Nous avons obtenu d'excellents résultats. Avec un profil qui s'améliore année après année, nous continuons de démontrer notre capacité unique à conjuguer croissance et rentabilité", s'est félicité le directeur général de BBVA, Onur Genç, cité dans le communiqué.

Le groupe a réalisé près de la moitié de son activité au Mexique, son principal marché (45 %), un tiers en Espagne (31 %), tout en étant toujours présent en Turquie (8 %).

La banque est visée depuis mi-juin, tout comme cinq autres établissements bancaires espagnols, par une procédure ouverte par l'autorité de la concurrence (CNMC) à Madrid pour de possibles pratiques anticoncurrentielles.

La fin d'année 2025 avait rimé pour BBVA avec le feuilleton à rebondissements de son OPA (offre publique d'achat) hostile sur sa rivale Sabadell, qui a fini par échouer, un énorme revers pour le groupe basé à Bilbao, qui ambitionnait de créer un géant bancaire européen capable de concurrencer Santander et BNP Paribas.