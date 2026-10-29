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Pluxee vise un Ebitda d'au moins 440 millions d'euros en 2027, "année de transition"
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 09:47

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Logo de Pluxee au siège social de l'entreprise à Paris

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Pluxee a annoncé ‌jeudi viser en 2027 un Ebitda récurrent d'au moins 440 ​millions et un taux de conversion de trésorerie récurrente d'au moins 50%, l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo ​affichant des résultats annuels supérieurs aux attentes.

"L'exercice 2027 [est] considéré comme une année ​de transition, reflétant un scénario ⁠de réajustement plus étendu au Brésil (...) suite à l'harmonisation ‌des conditions commerciales applicables aux commerçants pour l'ensemble des programmes repas et alimentation, et un environnement ​actuel incertain", indique ‌un communiqué du groupe.

Le groupe français est ⁠sous pression au Brésil, en raison de la mise en place d'un nouveau dispositif national des titres-restaurant et titres-alimentation ⁠plus contraignant.

Le chiffre ‌d'affaires annuel de Pluxee s'élève à 1,3 ⁠milliard d'euros sur l'exercice 2026, en légère croissance de ‌0,7%, alors que les analystes attendaient 1,28 milliard, ⁠selon un consensus compilé par le groupe.

Dans la ⁠région Amérique ‌latine, le chiffre d'affaires est annoncé à 525 millions d'euros.

L'Ebitda ​récurrent du groupe atteint ‌488 millions d'euros sur l'exercice, alors que les analystes tablaient en moyenne sur ​474 millions d'euros.

Le résultat opérationnel (Ebit) s'est établi à 295 millions d'euros sur l'année, tandis que le ⁠flux de trésorerie disponible récurrent a atteint 341 millions d'euros pour l'exercice.

Pour l'exercice 2026, Pluxee proposera un dividende de 0,65 euro par action ordinaire, représentant une hausse de 71% par rapport à l'exercice précédent.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Benoit Van Overstraeten)

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