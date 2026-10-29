Pluxee vise un Ebitda d'au moins 440 millions d'euros en 2027, "année de transition"

Logo de Pluxee au siège social de l'entreprise à Paris
Pluxee a annoncé jeudi viser en 2027 un Ebitda récurrent d'au moins 440 millions et un taux de conversion de trésorerie récurrente d'au moins 50%, l'ancienne division d'avantages aux salariés de Sodexo affichant des résultats annuels supérieurs aux attentes.
"L'exercice 2027 [est] considéré comme une année de transition, reflétant un scénario de réajustement plus étendu au Brésil (...) suite à l'harmonisation des conditions commerciales applicables aux commerçants pour l'ensemble des programmes repas et alimentation, et un environnement actuel incertain", indique un communiqué du groupe.
Le groupe français est sous pression au Brésil, en raison de la mise en place d'un nouveau dispositif national des titres-restaurant et titres-alimentation plus contraignant.
Le chiffre d'affaires annuel de Pluxee s'élève à 1,3 milliard d'euros sur l'exercice 2026, en légère croissance de 0,7%, alors que les analystes attendaient 1,28 milliard, selon un consensus compilé par le groupe.
Dans la région Amérique latine, le chiffre d'affaires est annoncé à 525 millions d'euros.
L'Ebitda récurrent du groupe atteint 488 millions d'euros sur l'exercice, alors que les analystes tablaient en moyenne sur 474 millions d'euros.
Le résultat opérationnel (Ebit) s'est établi à 295 millions d'euros sur l'année, tandis que le flux de trésorerie disponible récurrent a atteint 341 millions d'euros pour l'exercice.
Pour l'exercice 2026, Pluxee proposera un dividende de 0,65 euro par action ordinaire, représentant une hausse de 71% par rapport à l'exercice précédent.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)
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