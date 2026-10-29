Défense : l'Australie pourrait se doter d'un système de défense antiaérienne basé sur le "Dôme de fer" israélien

L'Australie a enregistré une explosion des incursions de drones au-dessus de ses installations militaires.

Des intercepteurs du Dôme de fer israélien au-dessus de la Haute Galilée, en Israël. (illustration) ( AFP / JALAA MAREY )

Attentive aux évolutions de la guerre constatées sur les théâtres ukrainien et iranien, l'Australie a entamé des discussions pour se doter d'un système de défense antiaérienne basé sur les systèmes américain Patriot et du Dôme de fer israélien, ont indiqué jeudi 29 octobre des responsables.

Mettant en avant les changements des méthodes de guerre observés en Ukraine et au Moyen-Orient, des responsables de la Défense ont indiqué à une commission parlementaire que l'Australie voulait un système de défense terrestre antimissile d'ici "le début des années 2030".

Des discussions sont en cours pour le système antimissile américain Patriot, ainsi que pour des missiles intercepteurs développés par l'Israélien Rafael Advanced Defense Systems pour le Dôme de fer.

Hausse des incursions de drones

L'Australie ne fournit pas d'armes à Israël, et ses achats d'engins de défense israéliens font l'objet de débats politiques.

"Le gouvernement cherchera toujours à fournir la technologie militaire la plus adaptée", a assuré le ministre de l'Environnement Murray Watt devant la commission parlementaire.

Les forces de défense présenteront des recommandations au gouvernement l'an prochain, a indiqué le maréchal Robert Chipman, après un processus de sélection lié à un exercice militaire.

La commission a aussi pris connaissance d'une hausse des incursions de drones au-dessus de bases de défense, passées de 19 en 2022 à 204 l'an dernier.