BBVA-Bénéfice +11,4% au T2, porté par le Mexique

par Jesús Aguado

BBVA BBVA.MC a fait état jeudi d'une hausse de 11,4% sur un an de son bénéfice net du deuxième trimestre, porté par ses activités au Mexique et la hausse globale des revenus liés aux prêts, qui ont compensé l'augmentation des provisions.

La deuxième banque de la zone euro par sa capitalisation boursière a enregistré un bénéfice net de 3,06 milliards d'euros sur la période d'avril à juin, dépassant les 2,96 milliards attendus par les analystes interrogés par Reuters.

BBVA a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions de deux milliards d'euros.

Au Mexique, le bénéfice net a progressé de 22,8% en glissement annuel, tandis qu’en Espagne, il a reculé de 3% en raison de la baisse des revenus du "trading".

Le coût du risque, qui mesure les pertes potentielles, a baissé de 11 points de base au cours du trimestre, pour s’établir à 1,43%.

Une hausse de 20,6% des revenus a permis à BBVA de porter son ratio de rendement des fonds propres tangibles (ROTE), un indicateur clef de sa rentabilité, à 22,2%, contre 21,7% à la fin du mois de mars. Le groupe a donc relevé son objectif de ROTE pour la fin de 2026, le portant d’un niveau supérieur à 20% à environ 2 %.

Le revenu net d'intérêts, qui correspond à la différence entre ce qu’une banque perçoit sur les prêts et ce qu’elle verse sur les dépôts, a progressé de 22,9% en glissement annuel au cours du trimestre, pour atteindre 7,63 milliards d'euros, reflétant la dynamique sous-jacente solide des prêts.

Les analystes s'attendaient à un RNI à 7,55 milliards d'euros.

(Rédigé par Jesús Aguado; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)