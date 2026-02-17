Bayer va dépenser $10,5 mds pour régler des litiges liés à Roundup-Bloomberg

Bayer BAYGn.DE prévoit d'annoncer un accord de 10,5 milliards de dollars (8,89 milliards d'euros) pour régler les poursuites judiciaires actuelles et futures liées à son herbicide Roundup, a rapporté mardi Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Bayer n'a pas immédiatement commenté cette information.

Le géant pharmaceutique et agrochimique allemand devrait proposer un règlement en recours collectif de 7,5 milliards de dollars pour les affaires déposées devant les tribunaux d’État du Missouri, destiné à résoudre les poursuites liées à Roundup déjà engagées ainsi que les réclamations potentielles pouvant survenir sur une période de 20 ans, a rapporté Bloomberg.

Bayer s'apprête également à annoncer un règlement de 3 milliards de dollars pour des affaires en cours aux États-Unis, dans lesquelles d'anciens utilisateurs de Roundup accusent l'herbicide d'être à l'origine de leur lymphome non hodgkinien, précise le rapport.

La société a déjà payé environ 10 milliards de dollars pour régler la majorité des poursuites en cours jusqu’en 2020, mais n'a pas réussi à obtenir un règlement couvrant les affaires futures. De nouvelles plaintes continuent d’être déposées depuis. Les plaignants affirment avoir développé des lymphomes non hodgkiniens et d’autres formes de cancer à la suite de l’utilisation de Roundup, que ce soit à domicile ou sur leur lieu de travail.

Roundup, racheté par Bayer, figure parmi les herbicides les plus utilisés aux États-Unis.

