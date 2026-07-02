Les États-Unis approuvent la vente de 24 missiles Hellfire supplémentaires à Singapour

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Le Département d'État américain a approuvé la vente de 24 missiles Hellfire supplémentaires à Singapour, ainsi que d'autres soutiens logistiques et de programme connexes.

* Au total, Singapour a commandé 67 missiles AGM-114R Hellfire, ainsi que des pièces de rechange, des services de réparation, du matériel de soutien, des formations et un soutien technique et logistique, pour un coût total estimé à 22,3 millions de dollars, a indiqué le Département d’État dans un communiqué. Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant pour cette commande.

* Les missiles Hellfire sont des missiles air-sol subsoniques dotés de capacités antichars. Le Département d’État a déclaré que la vente proposée "ne modifiera pas l’équilibre militaire fondamental dans la région".

* Dans un communiqué publié mercredi sur son site web, le ministère de la Défense de Singapour a indiqué que ces missiles seraient embarqués à bord des hélicoptères AH-64D Apache de l’armée de l’air et qu’ils serviraient à répondre aux besoins de formation et d’opérations courantes de celle-ci.