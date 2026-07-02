 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les États-Unis approuvent la vente de 24 missiles Hellfire supplémentaires à Singapour
information fournie par Reuters 02/07/2026 à 04:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Département d'État américain a approuvé la vente de 24 missiles Hellfire supplémentaires à Singapour, ainsi que d'autres soutiens logistiques et de programme connexes.

* Au total, Singapour a commandé 67 missiles AGM-114R Hellfire, ainsi que des pièces de rechange, des services de réparation, du matériel de soutien, des formations et un soutien technique et logistique, pour un coût total estimé à 22,3 millions de dollars, a indiqué le Département d’État dans un communiqué. Lockheed Martin LMT.N est le principal contractant pour cette commande.

* Les missiles Hellfire sont des missiles air-sol subsoniques dotés de capacités antichars. Le Département d’État a déclaré que la vente proposée "ne modifiera pas l’équilibre militaire fondamental dans la région".

* Dans un communiqué publié mercredi sur son site web, le ministère de la Défense de Singapour a indiqué que ces missiles seraient embarqués à bord des hélicoptères AH-64D Apache de l’armée de l’air et qu’ils serviraient à répondre aux besoins de formation et d’opérations courantes de celle-ci.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
521,620 USD NYSE +2,51%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
70,91 -0,39%
2CRSI
37,5 +22,23%
CAC 40
8 337,29 -0,79%
Or
4 056,82 +0,64%
TOTALENERGIES
65,92 -3,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank