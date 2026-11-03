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Bayer relève sa prévision de bénéfice annuel, sa division pharmaceutique dépasse les attentes au T3
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 09:05

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Convention internationale BIO 2026 à San Diego

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Bayer a ‌relevé mardi son objectif de bénéfice ​pour 2026, invoquant des résultats supérieurs aux attentes dans sa division pharmaceutique.

Le groupe pharmaceutique et ​agricole allemand table désormais sur un résultat opérationnel ​ajusté, à taux directeur ⁠constants, compris entre 9,8 milliards et 10,3 ‌milliards d'euros, contre une fourchette précédemment estimée entre 9,6 milliards et ​10,1 milliards ‌d'euros.

La division pharmaceutique de Bayer ⁠a enregistré un chiffre d’affaires de 4,68 milliards d’euros au troisième trimestre, soit 5% ⁠de plus ‌que les prévisions des analystes ⁠interrogés par Vara Research.

"Nous avons atteint ‌un tournant dans la trajectoire ⁠de croissance de la division pharmaceutique ⁠et nous ‌commençons à voir le bout du tunnel", a ​déclaré le président ‌du directoire Bill Anderson dans un communiqué.

Le groupe a également ​abaissé de 1 milliard d'euros sa prévision de dette financière ⁠nette pour l’année, la situant désormais entre 28 milliards et 29 milliards d’euros.

(Rédigé par Tristan Veyet à Gdansk, Patricia Weiss à Francfort ; version française Coralie Lamarque, édité par ​Augustin Turpin)

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