Bayer : pulvérise un nouveau record annuel à 52,5E

Dopé par la baisse des prix du pétrole, Bayer pulvérise un nouveau record annuel à 52,5E, bien au-delà des 49,3E du 17 février dernier (c'était 10 jours avant la guerre).

Le titre peut désormais viser le retracement de la résistance des 61,4/61,5E du 18 avril 2023.