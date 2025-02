Bayer: présente des données sur le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - Bayer présentera de nouvelles données de son portefeuille sur le cancer de la prostate lors du prochain symposium sur les cancers de l'American Society of Clinical Oncology Genitourinary (ASCO GU), qui se tiendra à San Francisco, aux États-Unis, du 13 au 15 février 2025.



Les données sur le darolutamide comprendront l'analyse de l'essai de phase III ARANOTE, évaluant l'efficacité et l'innocuité du darolutamide et du traitement par privation androgénique (ADT) chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormonosensible (mHSPC) en termes de volume de la maladie.



Les analyses de l'essai de phase III ARASENS seront présentées. Les résultats de la phase préliminaire de l'essai de phase II ARAMON, portant sur le darolutamide en monothérapie chez les patients atteints d'un cancer de la prostate sensible à la castration (CPSC) après récidive biochimique (RCB), seront également présentés.



Une mise à jour de l'essai en cours sera également présentée pour l'essai de phase III ARASTEP en cours évaluant le darolutamide et l'ADT chez les patients atteints d'un BCR à haut risque de cancer de la prostate.



Le darolutamide est déjà approuvé sous le nom de marque Nubeqa TM en association avec l'ADT et le docétaxel pour le traitement des patients atteints de mHSPC dans plus de 80 marchés, dont les États-Unis, le Japon, l'UE et la Chine.





