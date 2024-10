Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: lance un emballage avec une empreinte carbone réduite information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 14:10









(CercleFinance.com) - Bayer annonce avoir lancé un emballage en blister en polyéthylène téréphtalate (PET) pour sa marque Aleve, en partenariat avec Liveo Research.



Cette innovation réduit l'empreinte carbone de 38 % et élimine l'utilisation de PVC, ce qui marque un progrès en matière de durabilité, assure Bayer.



Le nouvel emballage sera d'abord lancé aux Pays-Bas et permettra de réduire la consommation d'eau de 78 % et celle des terres de 53 %.



Bayer vise à remplacer tous ses emballages en blister par des alternatives durables et collabore avec des partenaires de l'industrie pour promouvoir des solutions d'emballage circulaire tout en garantissant l'efficacité et la sécurité des produits.





