Bayer: inauguration du Co.Lab Shanghai

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé l'inauguration de son nouvel incubateur de sciences de la vie, Bayer Co.Lab Shanghai, dans le parc d'innovation de Shanghai (SH-INNO), au coeur du plus grand pôle biopharmaceutique de Chine, Zhangjiang, à Shanghai.



Bayer Co.Lab fait partie du réseau mondial d'incubateurs de sciences de la vie situés dans des centres d'innovation clés, notamment à Cambridge (États-Unis), à Kobe (Japon) et à Berlin (Allemagne).



'L'incubateur fournira des laboratoires de pointe, un espace de travail collaboratif et un soutien sur mesure aux jeunes entreprises, servant de pilier essentiel pour faire progresser l'innovation locale dans l'ensemble de la chaîne de valeur biopharmaceutique' indique le groupe.



' Avec Bayer Co.Lab Shanghai, nous donnons accès à l'expertise de Bayer en matière de thérapie cellulaire et génique et d'oncologie, et nous mettons les jeunes entreprises en contact avec nos réseaux internationaux d'innovation et de partenaires dans un écosystème propice à leur croissance et à leur épanouissement. ' a déclaré Juergen Eckhardt, docteur en médecine, responsable du développement commercial et de l'octroi de licences chez Bayer Pharmaceuticals.





