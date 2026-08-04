Bayer-Hausse surprise de 1,9% de l'Ebitda ajusté au T2

Bayer BAYGn.DE a fait état mardi d'une hausse inattendue de 1,9% de son bénéfice d'exploitation trimestriel, portée par les ventes soutenues de ses technologies de semences destinées aux cultures associées à l'herbicide dicamba.

Le résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), corrigé des éléments exceptionnels, s'est établi à 2,14 milliards d'euros au deuxième trimestre, dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,94 milliard d'euros, selon le consensus fourni par le groupe.

Ces résultats jouent en la faveur du président du directoire Bill Anderson, alors que la Cour suprême des États-Unis a, en juin, mis un frein à des milliers de poursuites judiciaires alléguant que l’herbicide Roundup de Bayer provoque le cancer, écartant ainsi la menace de plusieurs milliards de dollars de dommages-intérêts.

Depuis cette victoire, les investisseurs sont tournés observent la manière dont Bill Anderson compte renforcer le portefeuille de produits pharmaceutiques en développement de Bayer tout en allégeant le lourd fardeau de la dette.

Le laboratoire a précisé mardi prévoir une dette nette comprise entre 29 et 30 milliards d’euros en 2026, contre une fourchette précédente de 32 à 33 milliards.

Cette révision s’explique principalement par la décision prise le mois dernier par Bayer de céder une participation minoritaire dans une filiale fabriquant des dispositifs intra-utérins et d’autres contraceptifs à action prolongée au groupe de capital-investissement Apollo, pour 3 milliards d’euros.

(Reportage Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)