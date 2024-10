Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Bayer: dossier soumis en Europe pour l'élinzanétant information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé mardi avoir soumis à l'Agence européenne des médicaments (EMA) une demande d'autorisation de mise sur le marché concernant l'élinzanétant, son nouveau médicament contre les troubles liés à la ménopause.



Dans un communiqué, le laboratoire allemand souligne que son dossier s'appuie sur des données favorables de phase III ayant montré une réduction de la fréquence et de la sévérité des symptômes vasomoteurs modérés à graves par rapport au placebo chez les femmes ménopausées.



L'élinzanétant agit en modulant un groupe de neurones sensibles aux oestrogènes dans l'hypothalamus du cerveau qui entraînent une hyperactivation du système thermorégulateur, perturbant ainsi les mécanismes de régulation de la chaleur corporelle en entraînant des troubles du sommeil.



D'après une récente étude, 67% des femmes ménopausées seraient confrontées à ces symptômes.



Bayer indique avoir également soumis des demandes de mise sur le marché concernant son comprimé en Australie, au Canada, en Suisse, au Royaume-Uni et aux USA.





