Bayer: dépose une demande pour le darolutamide dans l'UE

(CercleFinance.com) - Bayer a annoncé le dépôt d'une demande auprès de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour le darolutamide, un inhibiteur des récepteurs androgéniques (ARi) administré par voie orale.



Bayer demande l'autorisation d'utiliser le darolutamide en association avec une thérapie de privation androgénique (ADT) chez les patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible (mHSPC).



Le composé est déjà approuvé dans le mHSPC, sous le nom de marque Nubeqa™, en association avec l'ADT et le docétaxel dans plus de 80 marchés à travers le monde.



Le composé est également approuvé en association avec l'ADT pour le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate non métastatique résistant à la castration (nmCRPC) qui présentent un risque élevé de développer une maladie métastatique dans plus de 85 pays à travers le monde.



' Chaque homme atteint d'un cancer de la prostate métastatique hormono-sensible a des besoins uniques. Il est essentiel d'offrir aux médecins des options permettant d'adapter les plans de traitement à l'individu, que ce soit avec ou sans chimiothérapie ', a déclaré Christine Roth, vice-présidente exécutive, stratégie mondiale des produits et commercialisation, et membre de l'équipe de direction des produits pharmaceutiques chez Bayer.





