Bayer chute après avoir proposé un réglement pour les litiges liés au Roundup

Bayer BAYGn.DE baisse en Bourse mercredi après avoir proposé la veille que sa division Monsanto verse 7,25 milliards de dollars dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup.

A la Bourse de Francfort, vers 08h40 GMT, l'action baisse de près de 7% à 45,92 euros.

Le géant pharmaceutique et agrochimique allemand a annoncé mardi dans un communiqué que le règlement déposé auprès de la Cour d'appel de Saint-Louis, dans le Missouri, établit un programme de paiements annuels sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans.

Bayer, qui est confronté depuis des années à des poursuites judiciaires héritées de Monsanto, racheté en 2018, a dit préparer d'autres accords distincts pour des plaintes relatives au Roundup aux Etats-Unis, pour un montant d'environ 3 milliards de dollars.

Si cette proposition est acceptée, elle réglera la majorité des affaires en cours devant les tribunaux fédéraux et d'État américains. Elle doit être approuvée par un juge.

Bien que la proposition constitue "un pas dans la bonne direction", les analystes de JP Morgan soulignent que des considérations demeurent, dont "la nécessité d'une approbation par le tribunal et la possibilité d'un taux élevé de désistements".

Selon les analystes de Jefferies, les risques résiduels concernent l'approbation finale par le tribunal, le règlement collectif antérieur de 2020 ayant été rejeté, les taux de désengagement (risque de résiliation) et la décision de l'affaire Durnell, un plaignant qui a poursuivi Monsanto devant le tribunal de l'État du Missouri en 2019.

"Bayer prévoit 5 milliards d'euros de flux de trésorerie liés aux litiges en 2026, suivis d'un milliard d'euros par an sur 2027-2031, après quoi les sorties de trésorerie liées aux litiges devraient diminuer de manière significative", précise la note de JP Morgan.

"Sur la base de ces projections, Bayer s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible soit négatif en 2026", ajoute JP Morgan.

Le Roundup est mis en cause pour plusieurs cas de lymphome non-hodgkinien, un cancer du système immunitaire lié au glyphosate.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)