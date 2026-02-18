 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bayer chute après avoir proposé un réglement pour les litiges liés au Roundup
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 09:46

Bayer BAYGn.DE baisse en Bourse mercredi après avoir proposé la veille que sa division Monsanto verse 7,25 milliards de dollars dans le cadre d'un règlement judiciaire national aux Etats-Unis afin de solder les poursuites actuelles et à venir contre son désherbant Roundup.

A la Bourse de Francfort, vers 08h40 GMT, l'action baisse de près de 7% à 45,92 euros.

Le géant pharmaceutique et agrochimique allemand a annoncé mardi dans un communiqué que le règlement déposé auprès de la Cour d'appel de Saint-Louis, dans le Missouri, établit un programme de paiements annuels sur une période pouvant aller jusqu'à 21 ans.

Bayer, qui est confronté depuis des années à des poursuites judiciaires héritées de Monsanto, racheté en 2018, a dit préparer d'autres accords distincts pour des plaintes relatives au Roundup aux Etats-Unis, pour un montant d'environ 3 milliards de dollars.

Si cette proposition est acceptée, elle réglera la majorité des affaires en cours devant les tribunaux fédéraux et d'État américains. Elle doit être approuvée par un juge.

Bien que la proposition constitue "un pas dans la bonne direction", les analystes de JP Morgan soulignent que des considérations demeurent, dont "la nécessité d'une approbation par le tribunal et la possibilité d'un taux élevé de désistements".

Selon les analystes de Jefferies, les risques résiduels concernent l'approbation finale par le tribunal, le règlement collectif antérieur de 2020 ayant été rejeté, les taux de désengagement (risque de résiliation) et la décision de l'affaire Durnell, un plaignant qui a poursuivi Monsanto devant le tribunal de l'État du Missouri en 2019.

"Bayer prévoit 5 milliards d'euros de flux de trésorerie liés aux litiges en 2026, suivis d'un milliard d'euros par an sur 2027-2031, après quoi les sorties de trésorerie liées aux litiges devraient diminuer de manière significative", précise la note de JP Morgan.

"Sur la base de ces projections, Bayer s'attend à ce que le flux de trésorerie disponible soit négatif en 2026", ajoute JP Morgan.

Le Roundup est mis en cause pour plusieurs cas de lymphome non-hodgkinien, un cancer du système immunitaire lié au glyphosate.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

BAYER
45,310 EUR XETRA -8,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 10:19

    Le sursaut d'hier à cette annonce n'est donc pas explicable! Il me paraissait irrationnel et peu pertinent. A partir de moment où on a des convictions scientifiques (justifiées et étayée par 50 abns de recherche à mon avis) on ne propose pas des arrangements comme ça! Je suis Français et cartésien.... La causalité entre la maladie de ces jardinier amateur et le gliphosathe est très loin d'être établie.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )
    Casino repousse la date de publication de ses résultats 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:11 

    Le groupe Casino, très endetté, repousse jusqu'au 31 mars au plus tard la publication de ses résultats annuels, en raison de "la poursuite des négociations" concernant sa "structure financière", a-t-il annoncé mercredi. Le distributeur (Monoprix, Franprix, CDiscount...) ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 11:10 

    L'action du géant suisse Glencore grimpe mercredi en Bourse après la publication de ses résultats pour 2025 au terme d'une année complexe, marquée par une envolée des cours du cuivre et des métaux précieux et une chute du charbon et pétrole. Le groupe, basé à Baar ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et des drapeaux russe et ukrainien
    Reprise des discussions Ukraine-Russie à Genève, Kyiv sous pression
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    Les négociateurs ukrainiens et russes ont entamé mercredi une deuxième ‌journée de négociations à Genève alors que le président ukrainien Volodimir Zelensky s'est plaint de subir une pression excessive de la part de ​son homologue américain Donald Trump pour parvenir ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Christine Lagarde, présidente de la BCE, s'adresse à la presse à Francfort
    Lagarde n'a pas pris de décision quant à son départ-BCE
    information fournie par Reuters 18.02.2026 11:08 

    La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ‌Christine Lagarde, se concentre sur son travail et n'a pris aucune décision concernant la fin de ​son mandat, a déclaré mercredi un porte-parole de la BCE, après la publication d'informations de presse selon ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank