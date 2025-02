Bayer: AskBio a reçu une décision de la FDA information fournie par Cercle Finance • 19/02/2025 à 10:37









(CercleFinance.com) - AskBio reçoit la désignation de thérapie génique avancée en médecine régénératrice de la Food and Drug Administration (FDA) des Etats Unis pour la thérapie génique expérimentale contre la maladie de Parkinson.



AskBio est une société de thérapie génique détenue à 100 % et exploitée de manière indépendante en tant que filiale de Bayer.



La désignation de thérapie génique avancée en médecine régénératrice (RMAT) fait suite aux données de phase Ib sur 36 mois.



L'étude a démontré un profil d'innocuité favorable et des tendances positives continues dans les mesures de résultats cliniques évaluées de la thérapie génique expérimentale AB-1005 sans événements indésirables graves liés au produit.



' La décision de la FDA d'accorder la désignation RMAT à AB-1005 est une excellente nouvelle pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson et leurs proches ', a déclaré Gustavo Pesquin, DG d'AskBio.



' Cette étape importante pourrait potentiellement accélérer le développement de notre important programme de thérapie génique expérimentale, et elle met en évidence nos données prometteuses et le potentiel d'AB-1005 pour les patients et la communauté médicale'.





