Bayer annonce le début des travaux du Berlin Center for Gene and Cell Therapies
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 11:25
Le Berlin Institute of Health (BIH) a rejoint l'initiative aux côtés du promoteur iQ spaces. L'ouverture du centre est prévue pour 2028.
Situé à Berlin-Mitte, le site de 20 000 m² accueillera un incubateur pour 15 à 20 start-ups, des laboratoires équipés et une unité de production conforme aux normes GMP (Good Manufacturing Practice) pour le développement de thérapies géniques et cellulaires jusqu'en phase clinique II.
Le projet est financé par le ministère fédéral de la Recherche et le Land de Berlin. L'incubateur sera exploité par Gene and Cell Therapies Incubator Berlin GmbH, cofondé par Bayer et la Charité, tandis que l'unité GMP sera opérée par ProBioGen pour le compte du BIH.
Valeurs associées
|26,900 EUR
|XETRA
|-0,15%
