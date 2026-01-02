Amérique latine : le président argentin Javier Milei annonce la formation d'un groupe de pays pour lutter contre le "cancer du socialisme"

Javier Milei à Asuncion, au Paraguay, le 16 septembre 2025. ( AFP / DANIEL DUARTE )

Le président argentin, Javier Milei, a annoncé mercredi 31 décembre la création d'un groupe de pays souhaitant "embrasser les idées de la liberté" et affronter "le cancer du socialisme".

"Nous ne lui avons pas encore donné de nom, mais il y a déjà un groupe de dix pays avec lesquels nous travaillons et avec lesquels nous allons continuer d'avancer", a indiqué le chef de l'État ultralibéral sans préciser les pays concernés, dans l'extrait d'un entretien avec CNN diffusé mercredi.

Cancer du "socialisme du XXIe siècle ou du wokisme"

Le président Milei a affirmé que le bloc affrontera "le cancer du socialisme sous ses différentes formes, qu'il s'agisse du socialisme du XXIe siècle ou du wokisme".

Ces derniers mois, le président argentin s'est montré proche d'autres dirigeants de la région comme Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (Salvador) et Nasry Asfura (Honduras) .

En dehors de la région, il a exprimé à de multiples reprises sa volonté de nouer des alliances avec des dirigeants tels que Donald Trump (Etats-Unis), Benyamin Netanyahu (Israël), Viktor Orbán (Hongrie) et Giorgia Meloni (Italie).