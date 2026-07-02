Bayer alimente les rumeurs de scission avec la mise en place d'une entité distincte pour Roundup

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires des actionnaires aux paragraphes 3 à 5; mise à jour des informations sur les actions au paragraphe 8)

* Crée la division Ruveon pour les activités Roundup aux États-Unis

* Les analystes y voient une étape vers la scission

* Le cours de l'action atteint son plus haut niveau depuis près de trois ans

par Ozan Ergenay

Bayer BAYGn.DE a annoncé jeudi qu’il regroupait ses activités américaines liées au Roundup au sein d’une nouvelle entité, moins d’une semaine après avoir remporté une victoire juridique majeure qui a permis de bloquer des milliers de poursuites judiciaires intentées devant des tribunaux d’État concernant cet herbicide. La création de cette entité, baptisée Ruveon, alimente les espoirs des investisseurs quant à la possibilité pour le groupe allemand de se rapprocher des changements structurels, notamment des scissions ou des cessions, réclamés de longue date par certains actionnaires.

Markus Manns, de l’actionnaire de Bayer Union Investment, a déclaré que cette décision donnait à Bayer "la flexibilité stratégique nécessaire pour introduire en bourse" cette activité sur le marché américain à moyen terme, tout en conservant éventuellement une participation majoritaire dans un premier temps.

"La création de Ruveon aux États-Unis pourrait constituer un premier pas dans cette direction", a-t-il ajouté.

Sebastian Bray, analyste chez Berenberg, et Stefan Wulf, de la société de courtage ODDO BHF, ont tous deux estimé que cette décision pourrait alimenter les spéculations sur une scission des actifs agricoles de Bayer.

Bayer a précisé que Ruveon resterait une filiale de Bayer et superviserait tous les aspects des ventes de Roundup aux États-Unis, y compris la tarification, la production et la logistique.

Bayer a acquis Roundup dans le cadre de son rachat, pour 63 milliards de dollars, de la société agrochimique Monsanto en 2018, une opération qui s’est transformée en un lourd fardeau en raison de poursuites judiciaires accusant Bayer de ne pas avoir averti les utilisateurs que le glyphosate, principe actif du Roundup, est cancérigène. L'action Bayer a progressé de 7,1 %, atteignant son plus haut niveau depuis août 2023. Elle a également été soutenue par une révision à la hausse de la note attribuée par la Deutsche Bank, la banque estimant qu'un démantèlement du portefeuille de Bayer était "une question de quand et de comment, plutôt que de savoir si".

Bayer, seul fabricant américain de glyphosate, a déclaré que des décennies d’études avaient démontré que le principal ingrédient du Roundup était sans danger et ne provoquait pas de cancer.

La semaine dernière, la Cour suprême des États-Unis a donné raison à Bayer dans sa tentative de limiter les répercussions juridiques d’une affaire s’inscrivant dans le cadre d’un litige qui dure depuis des années concernant ce produit.

"Ruveon devrait devenir un acteur plus agile et mieux positionné sur son marché des produits de base, qui nécessite une approche spécialisée pour faire face à la dynamique concurrentielle", a déclaré Bayer dans un communiqué.

La société a ajouté que la consolidation de cette activité s’inscrivait dans le cadre du plan quinquennal de sa division Crop Science visant à stimuler la croissance, la résilience et la rentabilité.