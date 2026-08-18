Allemagne: nouvelle embellie du moral des investisseurs en août

( AFP / RALF HIRSCHBERGER )

Le moral des investisseurs allemands s'est amélioré en août pour le quatrième mois d'affilée, toujours porté par les investissements publics massifs en dépit de la guerre au Moyen-Orient et les vagues de chaleur, selon le baromètre de l'institut ZEW publié mardi.

L'indicateur, qui mesure les attentes économiques des investisseurs, a augmenté de 7,9 points pour s'établir à 34,2 points, une hausse trois fois plus forte qu'attendue par les analystes de la plateforme Factset.

"La tendance positive des attentes se confirme en août. Cela est probablement lié aux bons chiffres trimestriels des entreprises et au récent pic des exportations", note Achim Wambach, président du ZEW, dans un communiqué.

En particulier, les perspectives pour l'industrie automobile, en profonde crise, se sont nettement éclaircies, même si l'indicateur reste négatif.

L’industrie chimique et pharmaceutique, la construction de machines et la production de métaux enregistrent également de "fortes progressions".

L’évaluation de la situation conjoncturelle en Allemagne, autre composante de l'indicateur du ZEW, a aussi gagné 16,5 points pour s'établir à -61,1 points.

Malgré un marasme industriel prolongé, l'économie allemande "continue de profiter" des centaines de milliards d'euros d'investissements publics dans la défense et les infrastructures, explique M. Wambach.

Les investisseurs font preuve d'une "confiance croissante" dans la conjoncture économique "malgré tous les éléments perturbateurs, du conflit non résolu au Proche-Orient à la crise du faible niveau des cours d'eaux", relève de son côté Elmar Völker de la banque LBBW.

Néanmoins, le recul du niveau du Rhin provoqué par les vagues de chaleur à répétition "représente à court terme un risque supplémentaire aigu pour la conjoncture", avertit M. Wambach.

Cela complique notamment le transport fluvial des marchandises, dont dépendent de nombreux secteurs industriels allemands.

Cette situation tendue, couplée à la hausse des prix du gaz et du pétrole, "pourrait à nouveau tempérer l’optimisme à court terme", opine Felicitas Henze, analyste chez Deutsche Bank.

Le baromètre se base sur un questionnaire envoyé à 185 investisseurs contactés entre le 10 et 17 août.