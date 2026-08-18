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Allemagne-Le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en août-ZEW
information fournie par Reuters 18/08/2026 à 12:02
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PHOTO D'ARCHIVES : Faible niveau d'eau du Rhin à Leverkusen

PHOTO D'ARCHIVES : Faible niveau d'eau du Rhin à Leverkusen

‌Le moral des investisseurs ​allemands a progressé plus que prévu en août, montre l'enquête ​mensuelle publiée mardi par l'institut d'études ​économiques ZEW.

L'indice ressort ⁠à 34,2 points ce mois-ci, ‌contre 26,3 en juillet. Les analystes tablaient sur ​une ‌progression moindre à 30,0.

"La tendance ⁠positive des anticipations s'est encore renforcée en août, probablement ⁠en raison ‌des bons résultats trimestriels ⁠et du niveau élevé ‌récent des exportations", a ⁠déclaré Achim Wambach, président ⁠du ZEW.

Il ‌a ajouté que l’économie bénéficiait ​également des ‌dépenses du gouvernement fédéral dans les infrastructures, tout ​en avertissant que le niveau historiquement ⁠bas des eaux du Rhin constituait un risque aigu pour l’activité économique.

(Reportage Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par ​Augustin Turpin)

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