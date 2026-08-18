Allemagne-Le moral des investisseurs s'améliore plus que prévu en août-ZEW

PHOTO D'ARCHIVES : Faible niveau d'eau du Rhin à Leverkusen
Le moral des investisseurs allemands a progressé plus que prévu en août, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW.
L'indice ressort à 34,2 points ce mois-ci, contre 26,3 en juillet. Les analystes tablaient sur une progression moindre à 30,0.
"La tendance positive des anticipations s'est encore renforcée en août, probablement en raison des bons résultats trimestriels et du niveau élevé récent des exportations", a déclaré Achim Wambach, président du ZEW.
Il a ajouté que l’économie bénéficiait également des dépenses du gouvernement fédéral dans les infrastructures, tout en avertissant que le niveau historiquement bas des eaux du Rhin constituait un risque aigu pour l’activité économique.
(Reportage Ludwig Burger, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer