Bayer: accord de licence avec Dewpoint Therapeutics

(CercleFinance.com) - Bayer a conclu un accord de licence exclusif avec Dewpoint Therapeutics pour un programme de maladies cardiaques visant à traiter les patients atteints de cardiomyopathie dilatée (DCM), qui se caractérisent par le fait qu'ils sont porteurs de mutations spécifiques.



Il s'agit de la première levée d'option dans le cadre de la collaboration de recherche entre Bayer et Dewpoint Therapeutics qui a débuté en novembre 2019. Elle s'appuie sur la plateforme propriétaire de condensats biomoléculaires de Dewpoint et sur les capacités de R&D de petites molécules de Bayer pour développer de nouveaux traitements contre les maladies cardiovasculaires et rénales.



Dewpoint Therapeutics recevra un paiement initial et des paiements d'étape supplémentaires pour le développement et la commercialisation d'un montant estimé à 424 millions de dollars, hors redevances.



' Le paradigme émergent des condensats biomoléculaires élargit l'espace cible traditionnel des petites molécules en dévoilant de nouvelles cibles et de nouvelles approches pour des cibles auparavant difficiles à atteindre. Nous sommes ravis de participer à cette nouvelle vague d'innovation avec Dewpoint Therapeutics, car notre ambition est de fournir des médicaments transformateurs aux patients atteints de maladies cardiovasculaires dont les besoins ne sont pas satisfaits. ' a déclaré Juergen Eckhardt, docteur en médecine, responsable du développement commercial et de l'octroi de licences à la division pharmaceutique de Bayer.





