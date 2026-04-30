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Baxter en hausse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 13:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 avril - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Baxter BAX.N progresse de 4,9 % à 17,73 dollars avant l'ouverture du marché

** BAX affiche un bénéfice ajusté de 36 cents au premier trimestre, contre une estimation des analystes de 31 cents - données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du premier trimestre s'élève à 2,7 milliards de dollars, contre des estimations de 2,62 milliards de dollars

** Depuis le dernier cours de clôture, l'action a perdu 11,6 % depuis le début de l'année

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